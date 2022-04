seguirà le orme die si raserà a zero la testa per interpretare l’iconica Furiosa in, il prequel in sviluppo ormai da diversi anni e ormai pronto a entrare in produzione?

Una risposta precisa ancora non c’è: l’attrice non ha voluto ancora sbilanciarsi pubblicamente a riguardo, ma secondo quanto ha rivelato la costumista del film sembra che ci sia un po’ di indecisione a riguardo… e non da parte sua. Parlando con Variety, Jenny Beavan ha spiegato:

Lei vorrebbe, ma George Miller non vuole. Quindi non so come andrà a finire!

L’attrice è nota per portare lunghi capelli biondi (tranne che ne La regina degli scacchi), e la sua disponibilità a tagliarli dimostra un certo spirito di abnegazione. I motivi per cui il regista si sarebbe opposto alla cosa sono però diversi, il primo dei quali potrebbe essere legato alla storia. Mad Max: Furiosa è un prequel, e non è quindi detto che la protagonista debba avere lo stesso identico taglio di capelli, anche per evitare eventuali paragoni con l’iconico look di Charlize Theron. Ci sono poi motivi logistici legati alla durata della produzione (che ovviamente si spera sia più breve e meno complessa di quella di Mad Max: Fury Road, che dovette cambiare location all’ultimo minuto a causa di una fioritura fuori stagione dell’outback australiano).

Il film racconterà le origini dell’iconico personaggio interpretato da Anya-Taylor Joy, e vedrà nel cast anche Chris Hemsworth. George Miller dirigerà il film, e si occuperà della produzione in Australia insieme a Doug Mitchell e alla loro Kennedy Miller Mitchell. La sceneggiatura è stata scritta da Miller insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road, che ha vinto sette Oscar.

Ricordiamo che per il ruolo di Furiosa inizialmente George Miller stava pensando di ringiovanire digitalmente Charlize Theron, ma ha rinunciato, cosa che l’attrice ha trovato “difficile da mandare giù“.

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

Su Furiosa e Mad Max leggi anche: