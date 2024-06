Per Furiosa: A Mad Max Saga è tornato a collaborare con George Miller il compositore Tom Holkenborg (aka Junkie XL) che, ospite del podcast di Deadline, ha raccontato i retroscena del suo lavoro alla colonna sonora. L’artista inizia sottolineando che:

Musicalmente, tutto è stato raccontato da una prospettiva in prima persona, come lei osserva il mondo che la circonda, le Terre Desolate, le sue crudeltà…

La caratterista peculiare del film è inoltre che, nelle grandi scene d’azione, la musica non è sempre presente come sottofondo, per essere funzionale a sottolineare un elemento importante:

Il silenzio assoluto è uno degli strumenti più potenti che puoi avere come compositore. I primi compositori e i primi registi lo avevano capito molto bene. George e io abbiamo parlato molto di certi classici come Bullitt con Steve McQueen o Il braccio violento della legge con Gene Hackman, in cui ci sono inseguimenti in cui non c’è nessuna colonna sonora per la maggior parte della scena, e poi quando c’è qualcosa di davvero importante, quando qualcosa diventa davvero emotivo o molto teso, è allora che la musica viene introdotta per dare quel livello in più a una sequenza d’azione. La moderazione è stata la strada da seguire.