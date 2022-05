È ufficiale:, noto anche come Junkie XL, tornerà a collaborare con George Miller per, il prequel di Mad Max: Fury Road le cui riprese inizieranno prossimamente.

A rivelarlo lo stesso Miller durante il Festival di Cannes, dove è stato presentato il suo nuovo film Three Thousand Years of Longing, la cui colonna sonora è stata composta sempre da Holkenborg.

“Che settimana per George e Three Thousand Years of Longing a Cannes! Purtroppo me la sono persa,” ha spiegato il musicista, “Ma non vedo l’ora che il pubblico veda questo grande film. Inoltre! Sono davvero grato di poter continuare il mio viaggio con George in questo prossimo episodio di Mad Max, ovvero Furiosa”.

Il compositore olandese ha lavorato a cinecomic come Batman v Superman: Dawn of Justice, The Amazing Spider-Man: 2 e Deadpool, o a film come Tomb Raider, Sonic – il film, Sonic 2 – il film, Zack Snyder’s Justice League, Godzilla vs. Kong.

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

Su Furiosa e Mad Max leggi anche:

Fonte: Variety