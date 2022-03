A eccezione di qualche nome, peraltro decisamente molto importante, del cast, non sappiamo praticamente nulla su, il prequel diche George Miller ha intenzione di girare prossimamente.

Eppure, dal libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, arriva un’altra indiscrezione su Furiosa. P. J. Voeten, produttore e assistente di regia di Mad Max Fury Road, ha raccontato all’autore del testo, Kyle Buchanan, che il prequel avrà una costruzione narrativa più convenzionale e che non sarà basato su un lungo, colossale inseguimento come l’acclamata pellicola uscita nel 2015.

Furiosa è più un classico dramma in tre atti. Se le persone si stanno aspettando un altro film basato su un inseguimento, devono sapere che non sarà così.

Qualche giorno fa, sempre grazie al libro citato, abbiamo scoperto un’informazione molto interessante sul personaggio che potrebbe essere interpretato da Chris Hemsworth. La star del Marvel Cinematic Universe è difatti confermata nel cast di Furiosa insieme ad Anya Taylor-Joy, che vestirà i panni del personaggio già interpretato da Charlize Theron, e da Tom Burke.

Kyle Buchanan, nella sua ricchissima oral history di Mad Max: Fury Road ha detto che, in base a quello che ha captato dalla pre-produzione della pellicola, Chris Hemsworth interpreterà il villain del film il cui nome, non sappiamo se provvisorio o meno, dovrebbe essere Dr Dementus.

