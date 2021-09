, lo spin-off / prequel di Mad Max: Fury Road attesissimo dai fan, è stato rinviato di ben un anno.

La Warner Bros. ha infatti spostato la data d’uscita del blockbuster di George Miller dal 23 giugno 2023 al 24 maggio 2024, quasi dieci anni dopo il debutto di Fury Road al Festival di Cannes nel 2015.

Non sono state date spiegazioni particolari per il rinvio, che sembra comunque legato a motivi produttivi. Sarà il blockbuster più costoso mai realizzato in Australia: attualmente in sviluppo, verrà girato nel Nuovo Galles del Sud l’anno prossimo. Si stima che verranno investiti nella zona almeno 350 milioni di dollari australiani, creando 850 posti di lavoro.

Il film racconterà le origini dell’iconico personaggio interpretato da Anya-Taylor Joy, e vedrà nel cast anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. George Miller dirigerà il film, e si occuperà della produzione in Australia insieme a Doug Mitchell e alla loro Kennedy Miller Mitchell. La sceneggiatura è stata scritta da Miller insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road, che ha vinto sette Oscar.

Dietro le quinte torneranno Colin Gibson (scenografie), Margaret Sixel (montaggio), Ben Osmo (suono), Lesley Vanderwalt (makeup): tutti e quattro hanno vinto l’Oscar per Fury Road. La regia della seconda unità e gli stunt verranno seguiti da Guy Norris.

Ricordiamo che per il ruolo di Furiosa inizialmente George Miller stava pensando di ringiovanire digitalmente Charlize Theron, ma ha rinunciato, cosa che l’attrice ha trovato “difficile da mandare giù“.

LEGGI ANCHE – Furiosa è diventata un tiranno dopo la fine di Fury Road? Le ipotesi di George Miller

Fonte: Deadline