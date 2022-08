Furiosa: la sceneggiatura del film era già pronta prima delle riprese di Mad Max: Fury Road

Le riprese di Furiosa, il nuovo film di George Miller che funge da prequel di Mad Max: Fury Road, sono in corso da svariate settimane in Australia. Qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di ammirare degli scatti rubati dal set in cui era presente Chris Hemsworth con addosso il costume di scena del suo personaggio, il villain Dementus (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A proposito di questa nuova incursione nel mondo post-apocalittico di Mad Max, George Miller ha racontato che la sceneggiatura di Furiosa era già pronta prima delle riprese dello stesso Fury Road. Il filmmaker ne ha parlato durante gli impegni stampa della sua ultima fatica presentata qualche mese fa a Cannes, Tremila anni di attesa (LEGGI LA RECENSIONE).

Quando abbiamo scritto Mad Max, lo scopo era quello di scrivere una storia che fosse sempre in movimento e di capire quanto il pubblico sarebbe stato in grado di afferrare guardandolo. Era uno dei principali trucchetti di Mad Max: Fury Road, c’erano riferimenti a quello che era stata, da dove viene, perché faceva quello che faceva, ma era sempre tutto in continuo movimento. C’erano pochissimi momenti di quiete. Non spiegavamo come perdeva il suo braccio. Non spiegavamo mai dove si trovava il luogo verde delle Molte Madri. Non veniva spiegato il funzionamento della Cittadella. Per questo, avevamo finito la sceneggiatura anche prima di girare Fury Road e lo abbiamo fatto perché la necessità si è venuta a creare nel momento in cui dovevamo spiegare a tutti chi fosse Furiosa, a Charlize che aveva accettato la parte, a tutti gli attori, ai designer e a tutti quelli che stavano lavorando alla Cittadella. La sensazione era che la sceneggiatura fosse molto valida e continuavo a ripetermi “Se Fury Road funzionerà, mi piacerebbe raccontare anche questa storia”.

Ecco anche la sinossi di Furiosa:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.

George Miller ha realizzato la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Sul set con Miller ci saranno lo scenografo Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il fonico Ben Osmo, la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt, tutti vincitori dell’Oscar per Mad Max: Fury Road. Il direttore della fotografia è invece Simon Duggan (La battaglia di Hacksaw Ridge, Il grande Gatsby).

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

FONTE: The AV Club