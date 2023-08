Sin dal 2007, a solo un anno dall’uscita del gioco, il desiderio di adattare Gears of War non è mai svanito a Hollywood. La prima a comprarne i diritti è stata New Line e infine siamo approdati a Netflix che ha già affidato il compito di scrivere la sceneggiatura allo sceneggiatore di Dune.

In un’intervista con IGN, Zack Snyder si è detto interessato a dirigere il film. Ha commentato infatti quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di dirigere un film tratto da un videogioco:

Sai, Gears è sempre uscito fuori nei discorsi. Ero un grande fan del gioco quindi in cima alla lista ho quello. Ero anche interessato al franchise di Halo… Ovviamente l’hanno già fatto più o meno, ma era qualcosa che ho sempre pensato potesse essere incredibile.

Quando l’ha saputo, il creatore di Gears of War Cliff Bleszinski si è detto favorevole alla regia di Snyder, ma ha posto un’unica condizione: Dave Bautista deve interpretare il personaggio principale: Marcus. Qui sotto potete vedere il Tweet di Bleszinski.

I approve but only if @DaveBautista is Marcus… https://t.co/yIVq2pWHuu — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) August 23, 2023

Va detto che lo stesso Dave Bautista ha già espresso il suo interesse nella cosa in passato (ECCO TUTTI I DETTAGLI). E considerato che l’attore e Zack Snyder hanno già collaborato insieme ad Army of the Dead… mai dire mai!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: ScreenRant

