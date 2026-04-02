Bloodhounds: il k-drama più seguito di Netflix torna con una seconda stagione (e un nuovo villain)

Pubblicazione: 02 aprile alle 13:00

Quando Netflix ha lanciato Bloodhounds nel 2023, pochi si aspettavano che un k-drama d'azione potesse colpire così forte. Coreografie di combattimento mozzafiato, un'alchimia tra protagonisti che ha fatto scuola e una trama crime avvincente hanno trasformato la serie in uno dei titoli più apprezzati dell'anno. Ora, il 3 aprile 2026, arriva la seconda stagione: e questa volta, la brutalità viene portata a un livello completamente nuovo.



ScreenRant ha avuto accesso a un'anteprima della seconda stagione. Se la prima aveva posto le basi, questa nuova tornata di episodi costruisce un grattacielo. Valori produttivi potenziati, coreografie ancora più elaborate, un lavoro di camera dinamico che ricorda l'estetica di Mortal Kombat già nei titoli di testa. Ma soprattutto, una promessa mantenuta: la serie non tradisce la sua anima, nonostante la storia originale si sia ormai spinta oltre la trama del manhwa di Jeong Chan da cui tutto è partito.



A differenza della prima stagione, incentrata su prestiti predatori e usura nell'era COVID, Bloodhounds 2 sposta il focus su un mondo post-pandemico in cui i combattenti di alto profilo vengono estorsi e costretti a partecipare a questi massacri in diretta. Non sono tecnicamente deathmatches, ma il rivestimento in ferro che i fighters sono obbligati a indossare sotto le bende dei guantoni rende i colpi letali. L'avversario di Gun-woo nel match per il titolo, ad esempio, è stato trascinato nell'IKFC dopo aver accumulato debiti astronomici in una partita di poker ad alto rischio, con la vita della figlia usata come minaccia.

Bloodhounds ha sempre fatto attenzione a non scadere nell'azione fine a se stessa, e la seconda stagione dimostra un equilibrio ancora più sicuro. In un momento assistiamo a una possibile storia d'amore che sboccia tra Woo-jin e Kang Tae-yeong, nell'altro ci troviamo davanti a match violentissimi trasmessi in streaming, con scommesse miliardarie e conseguenze mortali. La serie sa quando rallentare per lasciar respirare i personaggi e quando accelerare con sequenze adrenalinicas che lasciano senza fiato.



Le scene d'azione, già solide nella prima stagione, fanno un salto di qualità notevole. Se prima Gun-woo sembrava abbattere orde di nemici con facilità eccessiva, ora ogni movimento appare più guadagnato, più studiato. Il suo repertorio tecnico si è affinato, la camera lo segue da vicino mentre costruisce il momentum e sferra i colpi decisivi. C'è un momento, durante il match per il titolo contro Adik Belov, in cui una singola inquadratura cattura l'attimo in cui Gun-woo sa di aver vinto: il suo pugno è a millimetri dal volto dell'avversario, ma si ferma. Non ha perso la sportività, né la misericordia.



È questo equilibrio tra violenza e umanità a rendere Bloodhounds 2 qualcosa di più di un semplice action thriller. I protagonisti tracciano linee morali nette, anche quando tutto intorno a loro è caos e sangue. Gun-woo continua a proteggere sua madre e i suoi amici sopra ogni cosa, un contrasto marcato rispetto alle personalità più rozze dei personaggi originali del manhwa. Woo-jin ripete ossessivamente a Gun-woo che si prenderà cura di lui, e viceversa: è una danza di protezione reciproca che non sente mai il bisogno di essere urlata, perché è semplicemente ciò che sono.

La serie mantiene la sua personalità distintiva. Il fascino originale, quello che aveva reso la prima stagione così speciale rispetto al manhwa di Jeong Chan, permane: due protagonisti genuinamente buoni, legati da un'amicizia incrollabile, che affrontano il male senza perdere se stessi. Con Rain che porta un'intensità fisica e drammatica forgiata in decenni di carriera musicale, cinematografica e televisiva, il villain di questa stagione promette di mettere alla prova Gun-woo e Woo-jin come mai prima.