La partecipazione di George Clooney al franchise di Batman ha fatto, a suo modo, la storia. Batman & Robin, la pellicola del 1997 diretta da Joel Schumacher, è diventata un vero e proprio cult anche se per questioni decisamente facete più che artistiche, come i ben noti capezzoli del costume dell’Uomo Pipistrello.

Durante una recente apparizione alla conferenza stampa del Roybal Film & TV Magnet, è stato proprio George Clooney a tirare fuori l’argomento Batman per concedersi qualche rapida battuta sull’argomento.

Parlando con i giornalisti ha detto:

Quando guardate gli attori, non pensate all’educazione, e parlo in generale. Voglio dire, se guardate me no potete fare altro che pensare “È il miglior Batman!”. Lo so, lo so che lo pensate. Sono il miglior Batman? Sì. Ben Affleck è stato il migliore disponibile quando ha dovuto farlo! Cioè, seriamente: Ben Affleck??! Non ha niente di me!