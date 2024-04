La colorazione rosa di Godzilla nei primi materiali promozionali di Godzilla e Kong: Il nuovo impero fecero riflettere i fan su molte questioni. Cosa aveva ispirato tale scelta? Forse Dragon Ball, in molti avevano ipotizzato.

Recentemente il designer di creature Jared Krichevskij ha aperto un Q&A su X con gli utenti in cui ha rivelato (in un commento poi cancellato) che Goku in qualche modo ha influenzato questa colorazione per il Kaiju:

Ho avuto modo di vedere la versione rosa di Goku solamente anni dopo. Ma ho basato la trasformazione sul Kaio-Ken. Sì, si è sempre pensato che fosse una trasformazione temporanea. Nel film assorbe il DNA di Tiamat.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

