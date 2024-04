Alla luce del grande successo al botteghino di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, le discussioni su un potenziale sequel si stanno facendo più frequenti. In un’intervista con Discussing Film, al regista Adam Wingard è stato chiesto se in futuro vedremo Godzilla Junior, figlio del titano. Nella sua riposta, il cineasta anticipa a quale film della saga si vorrebbe ispirare per un eventuale nuovo capitolo del MonsterVerse. Ecco le sue parole:

Uno dei miei migliori film su Godzilla è Godzilla vs. Destoroyer. Il motivo per cui è uno dei miei film preferiti è che non credo che nessun altro film di Godzilla, a parte forse Minus One e l‘originale del 1954, abbia mai raggiunto tali picchi emotivi. Il finale di quel film, quando Godzilla Jr. muore e, di conseguenza, Godzilla si scioglie e muore, è così toccante e bellissimo per come è messo in scena. La prima volta che l’ho visto mi sono venute le lacrime agli occhi. E in parte è merito della grande colonna sonora di Akira Ifukube presente in quella scena.

È pazzesco, perché [Godzilla vs. Destoroyer] è la versione di maggior livello dei film con un uomo con un costume da Godzilla. Probabilmente è l’apice, perché non credo che sia stato eguagliato in termini di quella versione – la qualità e le dimensioni di Godzilla portate in vita da un attore in un costume. Ma questo è il punto per me: se dovessi fare un altro di questi film, questa volta vorrei raggiungere quel tipo di impatto emotivo con Godzilla come personaggio. Per il momento posso dire questo.