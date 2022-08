Godzilla VS Kong 2: il regista Adam Wingard in un video dal backstage

Stanno continuando in Australia le riprese di Godzilla VS Kong 2, sequel di quel Godzilla VS Kong approdato nelle sale e su HBO Max nel marzo del2021.

La Warner Bros. ci ricorda la cosa con un video postato su TikTok che mostra il regista Adam Wingard sul set.

Dopo aver diretto Godzilla Vs. Kong, Adam Wingard ritorna alla regia del sequel, scritto da Terry Rossio (Godzilla vs. Kong), Jeremy Slater (Moon Knight), e Simon Barrett (You’re Next). Nel cast del film ritorneranno Rebecca Hall (The Night House – La casa oscura), Brian Tyree Henry (Bullet Train, Atlanta), e Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong). Tra i nuovi ingressi, Dan Stevens (Legion), Fala Chen (Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Alex Ferns (The Batman, Chernobyl), and Rachel House (Thor: Ragnarok). L’uscita è prevista per il 15 marzo 2024.

Cosa ne pensate e quanto attendete Godzilla VS Kong 2? Lasciate un commento!

FONTE: TikTok