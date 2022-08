Godzilla VS Kong 2: svelato il titolo di lavorazione del film

Sono partite in Australia re riprese di Godzilla VS Kong 2, sequel che, come la prima parte, verrà nuovamente diretto da Adam Wingard.

E proprio nelle scorse ore è approdata in rete una foto che ci mostra il titolo di lavorazione del lungometraggio, ovvero “Origins”.

Il lungometraggio della Warner Bros e della Legendary uscirà nei cinema il 15 marzo del 2024. Ecco il tweet con la foto qua sotto:

Non sappiamo ancora nulla di rilevante sulla trama della pellicola, ma l’anno scorso il regista Adam Wingard aveva spiegato che “Penso che ci sia molto da esplorare in merito alla Terra Cava che abbiamo introdotto in Godzilla Vs. Kong. È un Pianeta Terra ancora preistorico: è da lì che arrivano questi titani. In questo film esploreremo questo mistero, voglio che vengano date delle risposte e che ci si spinga verso il livello successivo”.

FONTE: Twitter