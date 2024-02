In occasione di una recente intervista, Zach Galligan si è detto ottimista sulla produzione di Gremlins 3.

In un’intervista con Screen Rant ai Saturn Awards, Galligan ha affermato che spera ancora che ci sia un terzo film che non sia necessariamente un “reboot”:

Lo farei. Non riesco davvero a capire perché la Warner Bros. avrebbe fatto 2 stagioni – non una, ma due stagioni – della serie animata, e avrebbe speso un sacco di soldi su di essa, a meno che non ci fosse una sorta di finale. E di solito il finale per un grande studio come Warner Bros. Discovery è un film live-action. Un film live-action è sempre quello da cui guadagnerai di più. Super Mario Bros. lo ha appena dimostrato!

…Il finale probabilmente sarà, spero, un terzo film. Non penso che sarà un reboot, però, perché Chris Columbus ha bocciato quell’idea. Possiede parte dei diritti.