Kevin Costner e Whitney Houston hanno recitato insieme nel film di culto Guardia del corpo, uscito nel 1992. Ospite recentemente del podcast di Dax Shepard, l’attore ha raccontato un retroscena sulla realizzazione della pellicola. Secondo le sue parole, il regista Mick Jackson “non si sentiva a proprio agio” con la pop star ed è stato lui stesso, in qualità di produttore, a sceglierla per il ruolo: “La amavo. Non è un gran mistero. Quindi sapevo che avrebbe dovuto essere lei [la co-protagonista del film]“. Sul set, poi, l’attore ha iniziato “a farle da guida. E non stavo cercando di usurpare il mio regista, ma avevo fatto una promessa a lei, non a lui, c*zzo. Le avevo promesso che il film sarebbe andato bene [nonostante i primi test screening avessero dato sensazioni opposte]”. Così, non appena i due si incontrano per le riprese, Costner le fa una richiesta precisa:

Le ho detto: “Non puoi avere un entourage, ma mi prenderò cura di te se c’è una persona importante per te”, che si è rivelata essere Robyn Crawford [assistente e direttrice creativo della star]. Allora le ho proposto: “Facciamo in modo che Robyn sia con te… Io non ho [un entourage] tu non ne avrai uno“. Ed è così che abbiamo iniziato. Non so cosa sia stato, ma abbiamo parlato un attimo e ho capito che il mondo aveva un’idea molto elevata su di noi due, quindi l’ho fatta mia, in pratica. Ero la sua guardia del corpo immaginaria.

Guardia del corpo, lo ricordiamo, racconta le vicende di Frank Farmer (Costner), un ex agente della CIA che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia personale, quando viene contattato da Bill Devaney, manager della bella rockstar e attrice Rachel Marron (Houston), per vigilare sulla incolumità della donna.

