ha avuto la possibilità di fare un excursus sulla sua carriera insieme a IGN e, durante la chiacchierata, ha parlato di pellicole comee il primoarrivate prima che le pellicole basate sui fumetti raggiungessero il livello di popolarità attuale.

Il regista spiega che, a suo modo di vedere, è stato proprio Blade II a dare una spinta alla sua carriera 20 anni prima del trionfo all’Academy con La forma dell’acqua.

Parlando del cinecomic, Guillermo del Toro dice:

Il ragionamento di Guillermo del Toro va poi a toccare anche il primo Hellboy:

Quando ho fatto Blade e quando ho fatto Hellboy era tutto in contrasto a quello che si stava facendo, erano anni in cui i film di supereroi non erano così dark e io volevo farli dark e adulti. Ho amato il primo Blade e ho pensato che sarei stato in grado di aggiungere un po’ di ferocia. M’interessava il genere quando alla maggior parte dell’industria non interessava. Mi piace lavorare a film che sono in contrasto con quello che viene fatto in un dato momento.