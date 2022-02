Le riprese di, terzo capitolo della nuova trilogia di Halloween diretta da David Gordon Green, s ono partite poco meno di un mese fa , ma a quanto pareha già terminato i suoi impegni e ha dunque celebrato, via social, il suo personale WRAP.

La leggendaria interprete di Laurie Strode ha salutato il personaggio e i suoi compagni e compagne di viaggio con dei post pubblicati su Instagram che vi proponiamo direttamente qua sotto. Nel testo che accompagna le foto, Jamie Lee Curtis scrive:

Un finale agrodolce per me nei film di Halloween. Ho stretto delle splendide amicizie e collaborato con meravigliosi artisti su questi tre film e oggi ho terminato di girare la mia parte nel film e, con questo, è arrivata anche la fine per me in questa Trilogia. Devo tutto ai fan che hanno sempre supportato me e, cosa anche più importante, anche Laurie e ai team creativi che hanno reso possibili questi film.