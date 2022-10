Halloween Ends, Jamie Lee Curtis: “La storia è completa per me”

Come vi abbiamo raccontato, durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, Jamie Lee Curtis ha parlato di Halloween Ends, da oggi al cinema, impegnandosi a chiudere con la saga.

Con Entertainment Tonight l’attrice ha ribadito il suo addio, spiegando che la storia di Laurie Strode è conclusa:

Mi sa che abbiamo detto tutto. Non riesco a immaginare che qualcuno dica: “Guillermo del Toro, facciamo un altro sequel”. Suppongo che qualcuno lo farebbe, ma io penso di no. E poi probabilmente non dovrei tornare, la storia è completa per me.

Al New York Comic-Con, qualche giorno fa, l’attrice ha avuto un altro tono per parlare della fine della saga, come raccontato da CB:

Sapete, le fini sono stronze. Ma anche Laurie Strode.

Halloween Ends – che chiude la serie di film con Jamie Lee Curtis – esce al cinema oggi, 13 ottobre 2022.

