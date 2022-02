Con le riprese diin corsoha voluto scrivere un sentito post sul suo profilo Instagram per ringraziare i fan del supporto ricevuto negli anni e non solo.

Il post in questione recita:

Mi sono svegliata presto stamattina e mi sono resa conto di abitare i panni di Laurie Strode da 44 anni. I suoi sogni sono diventati i miei. Anche i suoi incubi. In tutto questo provo un profondo senso di gratitudine per i fan che l’hanno mantenuta importante e mi hanno dato un lavoro per così tanto tempo, e sono fottutamente eccitata da questo nuovo film che stiamo realizzando.

Ecco il post dell’attrice:

View this post on Instagram

Il regista l’anno scorso aveva parlato del capitolo concluso preannunciando che la storia avrebbe fatto non solo un salto temporale, ma avrebbe anche fatto riferimento al Covid-19:

Curtis ha invece parlato del suo addio al personaggio:

Direi che, da quello che conosco del prossimo film, penso che sarà l’ultima volta in cui interpreterò il personaggio. E non sto dicendo qualcosa del tipo “Oh, è perché muoio!”, non ha nulla a che fare con questo. Sto parlando di ciò che è stato costruito al livello emotivo. Penso che sarà davvero una maniera spettacolare per concludere questa trilogia.