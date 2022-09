In Halloween Ends Michael Myers non sarà l’unica minaccia per Laurie Strode?

In un video dal backstage del film pubblicato da Bloody Disgusting e poi rimosso Jamie Lee Curtis ha accennato al fatto che probabilmente Laurie dovrà preoccuparsi anche di un altro, misterioso personaggio:

È un film su una resa dei conti… quella tra tra Laurie e Michael. Nel film arriva questo altro personaggio di cui Laurie si preoccupa. La sua attenzione non è su Michael, poi lui ritorna e così la lotta diventa inaspettata.

Halloween Ends – che chiuderà la serie di film con Jamie Lee Curtis – uscirà il 14 ottobre 2022.

Quanto attendete questa pellicola della celeberrima saga horror?

