Halloween Ends: il regista sulla possibilità che Michael Myers sia un essere soprannaturale

Durante un’intervista con The Wrap, il regista di Halloween Ends, David Gordon Green, ha risposto a una delle domande più gettonate sui film con Jamie Lee Curtis.

Il quesito è molto semplice: è giusto dire che Michael Myers sia un essere soprannaturale? La risposta del regista non è stata molto diretta:

Guarda, non sono la persona giusta per rispondere, ma quando ho mostrato i primi montaggi del film ci sono persone che hanno pensato: “Oh, qui c’è un trasferimento del male“. Cose che ti fanno pensare: “No, non è una cosa letterale“.

Insomma, la risposta è sì e no. Va bene se la vedete così, mi sta benissimo, è una bella interpretazione. Anche perché tutta la saga di Halloween si fonda su una certa ambiguità. Come il passato di Michael Myers, ad esempio. Adoro che ci siano tutti questi dibattiti, ma non credo che faccia qualcosa di soprannaturale. Penso che faccia cose che sono straordinarie e resilienti.