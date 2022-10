Halloween Ends: il regista non trovava interessante un film solo su Laurie Strode e Michael Myers

Tra le critiche dei fan legate ad Halloween Ends c’è l’accusa di non aver dedicato il giusto tempo al rapporto e allo scontro finale tra Laurie Strode e Michael Myers.

Per molto tempo Myers rimane nell’ombra visto che il film si concentra sulla storia di Corey, interpretato da Rohan Campbell. Si tratta di un aspetto su cui il regista ha riflettuto e che era voluto, come raccontato a Movie Maker:

Dovevamo decidere come chiudere la storia di questi personaggi, senza renderlo un semplice omaggio alla conclusione di una saga. In tutta onestà, non abbiamo mai pensato di realizzare un film solo su Laurie e Michael. L’idea che dovesse essere un semplice scontro finale tra loro due non ci è mai passata per la testa.

Volevo che uno vincesse e uno morisse, ma abbiamo sempre voluto essere più ambiziosi. Come volevamo chiudere quella storia? Facendo quello che nessuno a parte noi avrebbe fatto: raccontare una storia d’amore. Era un modo per chiudere con il botto e aprire i nostri cuori a questa comunità e a questi personaggi.