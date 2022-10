Halloween: a John Carpenter non interessa se i nuovi film offuscano la sua eredità

L’eredità di John Carpenter relativa al suo film di Halloween è stata scalfita dai numerosi sequel venuti dopo e dalla recente trilogia? Qualcuno potrebbe pensarlo vista la tiepida accoglienza dell’ultimo film da poco arrivato in sala, Ends, ma non Carpenter.

Parlando con Vulture il regista ha rivelato di non essere affatto interessato aspetto:

Non mi interessa. Davvero, non mi interessa.

Nonostante il regista abbia creato Michael Myers e il suo immaginario ha continuato dicendo di non essere particolarmente legato ai sequel e di non aver mai avuto intenzione di dirigerne:

Il film di Halloween che amo di più è quello girato da me nel 1978. Gli altri sono visioni di altre persone. È così che va. Ecco cosa accade quando ti arrendi. Non volevo dirigere sequel. Pensavo non ci fossero storie da raccontare. Mi sbagliavo, eh?