Halloween Kills, il regista parla delle critiche al secondo film e preannuncia: “Tenetevi forte”

In una recente intervista con SFX (come riporta GamesRadar), David Gordon Green ha parlato delle reazioni negative ad Halloween Kills, accusato di essere troppo inconcludente ed eccessivamente “di passaggio”.

Il regista ha preannunciato che a dare una conclusione a tutto ci sarà, ovviamente, Halloween Ends:

Per me da un punto di vista psicologico il senso del film sta proprio nel disfare e non risolvere certe cose.

Ci sono molte persone che quando guardano un finale come quello o assistono a un caos irrisolto, si arrabbiano. Per me fa parte del divertimento, visto che abbiamo avuto modo di dare a tutto una conclusione con l’ultimo film. Perciò a ogni tipo di frustrazione per il secondo film rispondo: “Tenetevi forte, arriviamo“.

È buffo perché è così soggettivo quello che la gente cerca da questi film. Alcuni vogliono praticamente solo il film originale e quello è impossibile da rifare, perciò serviva qualcosa di diverso.