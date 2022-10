Halloween: Rob Zombie non ha ancora visto la trilogia di David Gordon Green

Rob Zombie, come sappiamo, ha diretto ben due capitoli del franchise di Halloween, uno arrivato in sala nel 2007 e uno nel 2009. Ma che opinione ha Zombie sulla nuova trilogia diretta da David Gordon Green il cui ultimo capitolo è da poco arrivato nei cinema?

Condividendo un meme su Facebook il regista ha rivelato di non aver ancora visto i tre nuovi film del franchise:

Sono stato bombardato da questa roba e continua a divertirmi sempre di più. Per vostra informazione, non ho ancora una mia opinione sui nuovi film. Non li ho ancora visti. [..].