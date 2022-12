Harry Potter: Bill Nighy svela il divertente motivo per cui ha accettato la parte di Rufus Scrimgeour

Nella saga cinematografica di Harry Potter, il ruolo di Rufus Scrimgeour, il successore di Cornelius Caramell come Ministro della Magia, è interpretato da Bill Nighy.

In un video in cui parla dei ruoli più noti della sua carriera, Bill Nighy spiega la divertente ragione per cui ha accettato di prendere parte al franchise di Harry Potter: il fatto che, prima della chiamata, era l’unico dei suoi amici e amiche attori e attrici inglesi a non essere ancora parte della squadra di Hogwarts e dintorni!

Pensavo di essere l’unico attore di una certa età a non comparire nei film di Harry Potter. Stavo cercando di mettermi l’anima in pace. Tutti i miei amici erano nel cast di quei film! Poi, per quel che mi riguarda, non sono neanche una persona troppo difficile, anzi ero alquanto contento (quando mi hanno contattato). Poi i miei nipoti sarebbero stati contentissimi. Non penso avessero neanche mai visto qualcuno dei film che avevo fatto, erano del tutto inconsapevoli della mia carriera, per quanto assurdo possa sembrare. Non avevano idea di chi fossi, in pratica!

