Come abbiamo visto, quest’anno ricorre il 20° anniversario die die così per l’occasione Empire Magazine ha riunito i due volti protagonisti delle due celeberrime saghe fantasy,

All’interno dello speciale di 38 pagine dedicate ai due franchise ci sarà un’intervista al produttore David Heyman, chiamato a rispondere ad alcune domande dei fan, uno sguardo alla realizzazione di Hogwarts e della Terra di Mezzo, una chiacchierata sui progetti di Daniel Radcliffe e di Elijah Wood e un’analisi su come le due serie cinematografiche siano arrivate esattamente quando il mondo ne aveva bisogno.

Wizarding World ci regala un estratto dall’intervista al produttore, che ha parlato delle sequenze che ha trovato difficili da tagliare:

Abbiamo sempre provato molto dolore a tagliare alcune cose. Girammo [delle scene con Rik Mayall nei panni del poltergeist] Pix per il primo film, adoravo la sua anarchia, ma era fuori luogo. Amo il Quidditch del quinto libro, Ron è così divertente e ha avuto un bello sviluppo come personaggio, ma purtroppo non c’era spazio per questo. Il C.R.E.P.A. (il Comitato per la Riabilitazione degli Elfi), la missione di Hermione nel proteggere queste creature emarginate, era una parte meravigliosa dei romanzi.

Non potemmo girare la partita della Coppa del Mondo di Quidditch nel Calice di Fuoco, sarebbe stata così spettacolare. Il retroscena dei Malandrini, di James, Sirius e Peter Minus, avrebbe dato così tanto colore, dando rilievo al rapporto tra Harry e Sirius in modo molto interessante.

Queste sono le cose che mi sono mancate, ma sento che abbiamo fatto le scelte giuste per i film che stavamo facendo. Kreacher fu quasi tagliato dal quinto film, ma Jo [Rowling] ci disse: “Non lo farei se fossi in voi, perché avrà un ruolo da giocare in futuro”. Kreacher così rimase, e grazie al cielo fu così visto che era un elfo domestico con un ruolo molto importante.