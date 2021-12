Dopo aver realizzato la locandina di, il leggendario artista Drew Struzan stava lavorando anche a. Era a metà strada quando il reparto marketing della Warner Bros. lo invitò a fermarsi: avevano cambiato idea.

Come raccontato di recente dallo staff di Struzan su Facebook:

Il vero motivo per cui non fu usata è perché il reparto marketing della Warner Bros. subì un cambio di dirigenza. Tipicamente quando arrivano nuovi capi, la direzione rispetto a quanto fatto in passato cambia. Drew non aveva neanche finito il dipinto quando scelsero di usare Photoshop per il resto della serie. Badate bene, Drew aveva lavorato a diverse composizioni prima che scegliessero QUESTA versione. Drew era a metà strada, così decise comunque di finirlo per conto suo.

Harry Potter e la Camera dei Segreti è il secondo film della serie fantasy prodotta dalla Warner Bros. Pictures. Diretto per la seconda (e ultima) volta da Chris Columbus, su uno script di Steve Kloves, il film è stato presentato in anteprima a Londra il 3 novembre, è arrivato il 15 novembre 2002 nei cinema statunitensi e il 6 dicembre in quelli italiani.

