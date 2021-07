Avete mai sognato di addentrarvi nella Foresta Proibita dei film e dei libri di Harry Potter? In autunno sarà possibile visitando il Cheshire, la contea dell’Inghilterra del nord-ovest grazie alla

Warner Bros. Themed Entertainment, in collaborazione con Thinkwell, ha dato vita a un sentiero illuminato nella foresta della Arley Hall nel Cheshire, nel Regno Unito, che permetterà ai visitatori di rivivere alcuni dei momenti più iconici della saga di Harry Potter.

Al calar della sera, i visitatori seguiranno un percorso alla scoperta di creature magiche come Ippogrifi, centauri e unicorni (ma anche snasi!), e non solo! Ci saranno dei momenti interattivi in cui i visitatori potranno interagire con dei personaggi magici e scagliare incantesimi tra cui anche un Patronus!

Alla fine del percorso gli ospiti arriveranno in un villaggio che metterà in vendita cibo e bevande ispirate al Mondo della Magia. Non mancherà poi un negozio con oggetti a tema di Harry Potter e Animali Fantastici.

INFORMAZIONI PRATICHE

Data: a partire da ottobre

a partire da ottobre Giorni: Tutti i giorni

Tutti i giorni Durata: 60-90 minuti (il percorso richiede 45-75 minuti)

60-90 minuti (il percorso richiede 45-75 minuti) Località: Arley Hall & Gardens, Arley, Northwich CW9 6NA

Arley Hall & Gardens, Arley, Northwich CW9 6NA Prezzo: A partire da £19

A partire da £19 Requisiti d’età: per tutti i maghi e le streghe

Cliccando qui potete iscrivervi a una lista d’attesa visto che i biglietti saranno in vendita dal 29 luglio.