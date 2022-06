Dopo aver appreso che David Zaslav di Warner Bros. Discovery incontrerà J.K. Rowling per lo sviluppo di contenuti per HBO Max ambientati nel mondo di, si torna a parlare dell’operato del nuovo amministratore delegato.

Questa volta le notizie arrivano da un editoriale di The Wrap, che scava a fondo nel ruolo di Zaslav dopo l’addio di Toby Emmerich, che ha lasciato pochi giorni fa la guida degli studi cinematografici. I piani di riorganizzazione di Zaslav, una volta terminata la transizione tra Warner Bros. e Discovery, sarebbero di creare tre divisioni: un’unità dedicata all’animazione, un’unità dedicata alla DC, e una dedicata a Warner Bros. e New Line Cinema combinate.

Come riporta The Wrap, l’intento è ridare forma a una delle major più leggendarie di Hollywood mettendo subito in chiaro “chi comanda” e creare così una struttura “in stile Disney” in cui tutti facciano capo e rispondano direttamente a Zaslav.

A quanto pare, il nuovo CEO avrebbe intenzione di guidare lo studio come “un magnate del cinema di vecchia scuola” e fonti vicine allo studio sostengono che nella “nuova normalità alla Warner, Zaslav sarà molto coinvolto nello sviluppo creativo di tutti i franchise dello studio, tra cui la DC Entertainment, Warner Animation Group e il Wizarding World di JK. Rowling che potrebbe puntare a un reset dopo la delusione al botteghino di Animali Fantastici: I segreti di Silente”.

Non è chiaro cosa si intenda con “reset” visto che al netto delle delusioni al botteghino la storia di Animali Fantastici non si è ancora conclusa, ma quel che è certo è che Zaslav ha tutte le intenzioni di “costruire” il mondo di Harry Potter anche su HBO Max.

Quanto all’universo DC, secondo una fonte interna: “Farebbero meglio a realizzare un caz*o di film su Superman, e se ci sono intenzioni di un universo condiviso, un Superman con protagonista Henry Cavill è indispensabile“. La fonte ha aggiunto che “Zaslav dovrebbe cestinare tutti gli altri progetti su Superman e ripartire da zero con Cavill”.

Il prossimo passo di Warner Bros. Discovery sarà intanto ridare vigore a un’offerta cinematografica corposa dopo un dirottamento sullo streaming a causa della pandemia.