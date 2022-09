Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine? I fan pensano di sì

Dal Festival di Venezia, arriva un’altra tegola mediatica addosso a Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde interpretato da Harry Styles, Florence Pugh e Chris Pine.

Se avete seguito le vicissitudini che il film ha avuto in queste settimane su internet, sarete a conoscenza del botta e risposta tra la regista Olivia Wilde e Shia LaBeouf, che inizialmente doveva interpretare il ruolo poi affidato a Styles. Un botta e risposta a distanza che è finito sulle prime pagine in tutto il mondo e ha avuto il suo culmine quando l’attore ha condiviso con Variety le prove (anche video) che la regista avrebbe mentito sul suo licenziamento, coinvolgendo nella polemica anche Florence Pugh.

Per saperne di più, vi lasciamo questi link:

Poi è cominciata a serpeggiare online la voce relativa al fatto che anche fra l’attrice e regista Olivia Wilde e Florence Pugh non correrebbe il proverbiale “buon sangue”. Un rumour che la recente cronaca veneziana non ha fatto altro che alimentare. Ieri Florence Pugh non ha presenziato durante la conferenza che ha visto, come “rappresentanti” di Don’t Worry Darling, Olivia Wilde, Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan, preferendo calcare solo il red carpet (la motivazione ufficiale sono le tempistiche e i ritardi dell’aereo: arrivava direttamente dal set di Dune 2 in quel di Budapest, ma va detto che anche Timothée Chalamet è stato a Roma e Venezia in questi giorni). In seguito, durante la conferenza, si è cercato di evitare qualsiasi commento sull’esclusione di LaBeouf dalla pellicola e sull’assenza della Pugh, a parte quanto dichiarato dalla Wilde a un giornalista. Trovate il resoconto di quella che in molti, fra i presenti, hanno etichettato come “bizzarra” conferenza stampa in questo articolo.

Le polemiche e le chiacchiere sul film, anzi, su ciò che circonda il film son quindi giunte al termine? Assolutamente no.

Su Twitter sono diventati virali alcuni video di Chris Pine e Harry Styles che dimostrerebbero come, fra i due, l’atmosfera fosse alquanto tesa. Questo perché, secondo delle ricostruzioni fatte su quanto accaduto nel backstage della pellicola, si sarebbero venute a creare due fazioni: una è, chiaramente, quella di Olivia Wilde ed Harry Styles, che si frequentano da tempo anche fuori dal set, una è quella di Florence Pugh che vede, dalla sua parte, anche Chris Pine. Va detto che tanto Pine quanto Pugh sono due star generalmente amatissime dalla stampa per via dei loro modi sempre estremamente affabili e cordiali.

Tornando ai video di cui sopra, si tratta di estratti dalle varie interviste ed eventi stampa veneziani di Don’t Worry Darling in cui Chris Pine sembra estraniarsi del tutto quando, a parlare, è Harry Styles. Il più eclatante – e discusso – è però il primo che vi segnaliamo qua sotto. Si tratta di una manciata di secondi, provenienti dalla prestigiosa proiezione al Festival di Venezia, in cui in cui sembra che Harry Styles, mentre si siede, sputi addosso a Chris Pine (che difatti ha, per una frazione di secondo, un’espressione alquanto contrariata e poi, all’improvviso, smette di applaudire). Secondo i frequentatori dei social lo sputo c’è stato davvero:

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Eccolo anche da un altro angolo di ripresa:

Let’s take another look from a different angle pic.twitter.com/3qcuz54d5Q — Barstool Sports (@barstoolsports) September 6, 2022

you can almost see the screams catching in his throat pic.twitter.com/AXtiPAd4zx — anna (@romansgerri) September 5, 2022

The Spit >>>> The Slap — Meech (@MediumSizeMeech) September 6, 2022

the “i did not spit on that man” notes app apology harry styles will soon be forced to tweet is already shaping up to be an all-timer — i want to bailey-ve 🛸 (@been_herde) September 6, 2022

It’s kind of amazing when you find yourself going, “Oh, yeah, maybe he spat on him, that would make more sense.” https://t.co/uT05IyDEaw — Linda Holmes (@lindaholmes) September 6, 2022

chris pine looks like a mom who listens to hillsong when running errands pic.twitter.com/rGCFFEYg5k — Mason Mennenga (@masonmennenga) September 6, 2022

we’re witnessing chris pine going through his joker moment in real time pic.twitter.com/NpI8Owv4xy — franklin (@leohoratio) September 5, 2022

chris pine at the don't worry darling premierepic.twitter.com/BqiF60dAcJ — 💭camila (@cinemaIwt) September 5, 2022

Worry? I’m not even here, darling. Caption: Chris Pine astral projecting at Venice Film Festival. September 5, 2022. pic.twitter.com/qSU1XbTWDp — Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) September 5, 2022

chris pine putting on his sunglasses as the lights cut… oh that man is taking a nap pic.twitter.com/e1fN4EXFfs — mirrorball 🛋 (@tracesofswift) September 5, 2022

Vi ricordiamo che Don’t Worry Darling uscirà il 22 settembre nei cinema italiani.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!