Henry Cavill non vede l’ora d’incontrare James Gunn per parlare di Superman

L’interprete di Superman nel DC Universe, Henry Cavill, non vede l’ora d’incontrare James Gunn in maniera tale da poter parlare insieme a lui di ciò che c’è in serbo per l’Uomo d’Acciaio nel popolare franchise.

Qualche giorno fa James Gunn e il produttore Peter Safran sono stati scelti da David Zaslav, capo di Warner Bros. Discovery, per guidare la neonata divisione DC Studios. Il regista e il produttore saranno co-presidenti e co-amministratori delegati dell’etichetta che rimpiazzerà la DC Films (che era guidata da Walter Hamada, che ha da poco lasciato i suoi incarichi) e si occuperà della realizzazione di film, serie tv e animazione utilizzando le proprietà intellettuali della DC.

Durante gli impegni promozionali per Enola Holmes 2, a Henry Cavill è stato chiesto se abbia già avuto modo d’incontrarsi con James Gunn per parlare di Superman. Il meeting non c’è ancora stato ma l’attore si è dichiarato letteralmente impaziente:

Non ho ancora incontrato James. Non vedo l’ora di parlarci. È chiaramente un uomo molto, molto talentuoso e non vedo l’ora di sedermi insieme a lui e avere una lunga conversazione. Sono molto emozionato dal fatto che ci sia lui a capo della cosa e sono eccitatissimo al pensiero di ogni futura opportunità di lavoro che avremo insieme.

Dopo l’annuncio del ritorno nel DCU di Henry Cavill è arrivata, a stretto giro di posta, la notizia che la terza stagione di The Witcher sarà l’ultima a vedere l’attore inglese nei panni di Geralt di Rivia. Al suo posto, nella quarta stagione, ci sarà Liam Hemsworth. Una scelta, quella fatta da Cavill, che potrebbe proprio essere collegata alle trattative e al contratto stipulato con la Warner per cui l’attore riceverà senza ombra di dubbio una parcella decisamente congrua.

FONTE: IGN