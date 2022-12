Henry Cavill “licenziato” dai DC Studios, non tornerà nei panni di Superman!

Non sono passati neanche due mesi da quando The Rock e Henry Cavill, con la complicità della scena post-crediti di Black Adam, annunciavano il ritorno di Superman nel mondo cinematografico della DC Comics.

Ora, con un post su Instagram diffuso proprio da Henry Cavill, la doccia fredda: nel nuovo corso dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran non sembra esserci posto per il suo Superman.

Nei commenti al post pubblicato su Instagram dall’attore inglese è possibile leggere anche i messaggi di sostegno arrivati da alcuni – ex – colleghi come Jason Momoa, l’interprete di Aquaman, e Zachary Levi, protagonista di Shazam.

Ma non solo. Scorrendo fra i vari messaggi, troviamo anche quelli di Dany e Hiram Garcia, i soci di The Rock che hanno giocato un ruolo fondamentale nel riuscire a riportare in scena il Superman di Henry Cavill nella discussa scena post-crediti di Black Adam.

Il noto graphic designer BossLogic ha dedicato anche una speciale creazione a quella che per alcuni sarà sicuramente una triste notizia. Si tratta di una fanart che richiama l’estetica del ben noto Spider-Man No More! run narrativa dell’Arrampicamuri della Marvel in cui Peter Parker smette di essere l’uomo ragno e, in una vignetta citata anche da Sam Raimi nella sua Trilogia sul personaggio, abbandona in un cassonetto dei rifiuti in un vicolo il suo costume da Amichevole Uomo Ragno di Quartiere.

FONTE: Henry Cavill Instagram