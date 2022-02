LEGGI ANCHE – Hocus Pocus 2: una foto dal set mostra come saranno realizzate le scene di volo

Durante un’intervista per il Watch What Happens Live with Andy Cohen ha parlato di, atteso sequel del film Disney conin arrivo questo Halloween su Disney+.

Ecco le parole dell’attrice:

L’altro giorno ho detto a mio figlio che questo è stato l’anno delle rimpatriate… sono finita direttamente da And Just Like That ambientato a Brookwly a un furgone in direzione Rhode Island per cominciare Hocus Pocus 2, dove mi sono ricongiunta con Kathy Najimi e Bette Midler. È stato meraviglioso, divertente, esilarante e tutto il resto. Ci sarà un numero musicale, proprio così! Un paio forse…

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con il sequel di Come d’incanto.

