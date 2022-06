Non voglio mettermi nei guai e finire sulla lista nera della Disney fino alla fine dei tempi, ma posso dire che ho girato un mucchio di scene con le protagoniste, e da fan di tutte loro, cresciuto guardando quel film, è stato davvero surreale, divertente ed emozionante assistere da vicino e interagire con loro. Non riuscivo a crederci che stavo guardando Hocus Pocus dall’interno.

ha parlato con The New Yorker di, il sequel del celebre film in arrivo su Disney+ a settembre. L’attore non si è sbilanciato particolarmente, ma ha ammesso di aver provato una grande emozione sul set:

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!