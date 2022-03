Ad Halloween arriverà su Disney+ l’atteso, sequel del cult per famiglie targatoi Disney. Nell’attesa l’attore(Good Boys – Quei cattivi ragazzi, La guerra di domani) ha parlato del progetto

Parlando con Entertainment Tonight Richardson ha discusso dell’incredibile ritorno delle sorelle Sanderson:

È incredibile! Tutte le ragazze sono tornate per Hocus Pocus 2. Non hanno davvero sbagliato un colpo. Ed è stato davvero incredibile essere nel film e guardarle rimettersi le vecchie parrucche per tornare nei personaggi, le sorelle. È stato così divertente!