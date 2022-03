LEGGI ANCHE – Hocus Pocus 2: una foto dal set mostra come saranno realizzate le scene di volo

In attesa di Halloween, quando arriverà su Disney+ l’atteso, sequel del cult per famiglie targato Disney, scopriamo chi purtroppo non ha potuto fare ritorno nel cast.

Si tratta di Thora Birch, che sarebbe dovuta tornare a interpretare una Dani adulta dopo la sua partecipazione al film originale. All’attrice era stato effettivamente chiesto di tornare dalla produzione, ma una fonte vicina a EW sostiene che abbia dovuto rinunciare a causa di impegni con la serie sulla Famiglia Addams, Wednesday.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con il sequel di Come d’incanto.

