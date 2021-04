LEGGI ANCHE: Kathy Najimy aggiorna su Sister Act 3 e Hocus Pocus 2

Cambio di programma per il sequel diche la Disney ha in programma già da diverso tempo e che sappiamo verrà sviluppato per Disney+ , la popolare piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Come riporta Disinsider, non sarà più Adam Shankman a dirigere il film, ma la regista e coreografa Anne Fletcher. Shankman avrebbe dovuto dirigere sia il sequel di Hocus Pocus che quello di Come d’incanto, ma a causa di programmi di riprese coincidenti il regista si è ritrovato costretto a sceglierne uno.

A tal proposito, infatti, precisiamo che le riprese di Come d’incanto 2 dovrebbero partire in estate, mentre quelle di Hocus Pocus 2 tra l’estate e l’autunno.

È ormai assodato però che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi torneranno di nuovo nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le perfide streghe protagoniste nella commedia-fantastica del 1993 diretta da Kenny Ortega per la Disney.

Nella pellicola originale tre eccentriche streghe, Winifred, Sarah e Mary Sanderson, della Salem del 1700 vengono rievocate per errore. Le tre lanciano un incantesimo sulla cittadina per riottenere la loro giovinezza, ma devono vedersela con tre ragazzini e un gatto parlante. Costato, al tempo, 28 milioni di dollari, ne ha poi incassati 44. Accolto, all’epoca, in maniera molto tiepida dalla critica (come testimoniato da Rottentomatoes), il film è poi diventato un cult.

Hocus Pocus è disponibile in streaming su Disney+.