Brutte notizie all’orizzonte per Horizon: An American Saga — Capitolo 1, il film di Kevin Costner costato 100 milioni di dollari.

Stando alle prime previsioni di incasso (che di questi tempi, va detto, non sono così precise), la pellicola finanziata con 38 milioni dalle tasche di Costner in persona dovrebbe avere un debutto negli Stati Uniti pari a 12 milioni di dollari. Considerato il costo totale di 100 milioni di dollari a cui vanno aggiunte le spese di promozione, con una seconda parte in arrivo ad agosto e un terzo film già in fase di produzione, le prospettive non sono delle migliori.

All’uscita del film negli Stati Uniti mancano tre settimane (in Italia arriverà a luglio), perciò la promozione dovrà fare parecchia leva sugli spettatori, specialmente sui fan di Yellowstone che hanno garantito il successo della serie con Kevin Costner. L’attore, stando a fonti interne di THR, crede che i suoi fan riusciranno a far rivedere le stime al rialzo a tempo debito.

BoxOfficePro ha pubblicato un’analisi della situazione, spiegando che se da un lato l’attore ha riscosso un notevole successo con la serie Yellowstone, che potrebbe indurre gli spettatori ad andare dal cinema, dall’altro i western hanno un trascorso ostico in sala, con molti film che hanno fatto molta fatica a decollare al botteghino. Le risposte arriveranno tra poche settimane.

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 arriverà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

