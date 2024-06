Horizon: An American Saga - Capitolo 1

Sono aperte ufficialmente anche in Italia le prevendite di Horizon: an american saga – Capitolo 1, che dopo la presentazione al Festival di Cannes si prepara ad arrivare in sala.

Noi di BadTaste.it saremo alla proiezione evento ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia, il luogo ideale dove immergersi al meglio nelle atmosfere western del kolossal di Kevin Costner.

Per partecipare basta riservare un posto al link sottostante: la proiezione si terrà il 4 luglio alle ore 21:00!

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 arriverà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate