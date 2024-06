In una recente intervista per People durante la premiere del suo ambizioso ultimo film – Horizon: An American Saga – Kevin Costner ha parlato con entusiasmo del supporto ricevuto dalla Warner Bros nella realizzazione della sua ultima fatica produttiva.

Sul red carpet della prima, Costner ha infatti dichiarato:

A volte ti fermi a pensare a serate come questa e al fatto che siano rese possibili e questo non è da sottovalutare, ad esempio, per uno studio. Stare sempre presente dietro le quinte per creare tutto questo per noi, per celebrare il film a cui abbiamo lavorato così tanto e che abbiamo sognato di realizzare così a lungo, è qualcosa di immensamente gratificante.

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 arriverà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate