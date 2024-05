Grazie a Entertainment Weekly sono arrivate online tre nuove immagini ufficiali di Horizon: an American Saga – Capitolo 1 (GUARDA IL TRAILER), la prima parte del kolossal western in 4 capitoli (di cui due già realizzati, per il tre e quattro tutto resta ancora da vedere, come vi abbiamo spiegato qui).

Le trovate qua sotto:

Horizon: an American Saga

Horizon: an American Saga

Nell’articolo, il deus ex-machina di Horizon, Kevin Costner, parla anche della sua fascinazione per un genere, il western, per cui è noto fin dai tempi di Silverado.

Il dramma delle persone che hanno costruito l’America

Parlando del suo amore per il genere cinematografico western, Kevin Costner spiega:

C’è del dramma autentico nel modo in cui le persone attraversavano questo paese. C’è sempre questa tendenza a pensare che fossero tempi più semplici. ma in realtà era tutto infinitamente più difficile. Si affrontavano sconosciuti di continuo. Non sapevi dove stavi andando. Dovevi risolvere i tuoi problemi… Quando ti trovavi di fronte a questioni, dovevi prendere decisioni molto rapidamente in contesti estremamente complicati. A volte era questione di vita o morte. Prova a vivere così quotidianamente e poi vedi se non vuoi vivere con il tuo computer e tutte le varie ca**ate che abbiamo oggi. Se cerchi delle storie di quegli anni, trovi un tasso di dramma incredibile e ti rendi conto che non è una terra d’avventura in stile Disneyland. Non è Frontierland. La posta in gioco era alta ed era tutto molto serio. L’attraversamento del paese è stata una lotta di 200 o 300 anni.

Le atrocità del Destino manifesto

Poi, parlando della ben nota dottrina del Destino manifesto e dei crimini commessi in suo nome, aggiunge:

Non puoi raccontare la storia di questo film senza imbatterti in quella dottrina. Non puoi parlare di nulla senza capire chi c’era qui prima di noi. Il nostro “appetito” di dare forma a una nazione si è tradotto nella distruzione di cultura dopo cultura, in un genocidio. Le persone che erano qui da migliaia di anni erano improvvisamente un “fastidioso di più” in quella che era la propria terra, e non dovremmo mai dimenticarlo. Il conflitto era ingiusto. Era a senso unico. Se fosse stato un evento sportivo, qualcuno avrebbe alzato la fo**uta bandiera e detto “È inaccettabile” ma l’abbiamo fatto, e l’abbiamo fatto in tutto il paese. Non dimenticherò mai qual è stata la nostra parte nell’insediare l’America, e non sono così imbarazzato da non parlarne.

Il film viene definito “un progetto monumentale sui costi, in termini di guerra e violenza, della costruzione e dell’espansione degli Stati Uniti d’America”.

Il Capitolo 1 di quello che è stato definito dallo studio un “evento cinematografico” arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il Capitolo 2 il 16 agosto 2024.

L’imponente cast di Horizon comprende, oltre a Costner, Jena Malone (Contact), Sienna Miller (American Sniper), Sam Worthington (Avatar), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Giovanni Ribisi (Ted), Will Patton (Armageddon), Kathleen Quinlan (Apollo 13), Luke Wilson (Vacancy), Isabelle Fuhrman (Orphan), Thomas Haden Church (Sideways), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Alejandro Edda (Narcos: Mexico), Tanka Means (Killers of the Flower Moon), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy), Ella Hunt (Dickinson), Jeff Fahey (Wyatt Earp), Tom Payne (The Walking Dead).

