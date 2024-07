Con un budget di 100 milioni di dollari, spese promozionali escluse, di cui 38 direttamente dalle tasche di Kevin Costner, Horizon: An American Saga – Capitolo 1 non ha avuto un debutto soddisfacente al botteghino, con un’apertura di appena 11 milioni di dollari negli Stati Uniti, pari a circa 1 milione di persone (stando alle statistiche di EntTelligence).

Si tratta di numeri ben lontani dal pubblico di Yellowstone, la serie di Taylor Sheridan che nel 2022 ha segnato ottimi risultati con una media per la quinta stagione di 11,5 milioni di spettatori per episodio. Si tratta, ovviamente, di un paragone che regge poco trattandosi di un confronto tra un film al cinema e una serie televisiva, ma la speranza era che un progetto del genere riuscisse ad attirare una buona fetta del pubblico della serie targata Paramount Network, che alla fine è stato raggiunto solamente in minima parte.

Vista l’accoglienza così tiepida, adesso c’è molta attenzione per la seconda parte del film in arrivo ad agosto e i cui biglietti sono già in vendita. Fonti interne sostengono che sia troppo tardi per pensare a degli slittamenti, ma Costner dal canto suo ha invitato a dare fiducia al film, soprattutto alla luce del fatto che lo spettatore medio di Horizon (il 45% composto da persone al di sopra di 55 anni) non ha fretta di guardare un film nella settimana di esordio.

“È tutta la vita che bado ai risultati di un film nel fine settimana di apertura” ha commentato Costner durante un’intervista con Entertainment Weekly. “Se mettiamo troppa pressione sull’esordio, siamo destinati a rimanere delusi. Sono davvero felice di come sia uscito Horizon ed è così che sarà per tutta la sua vita. Io lo trovo importantissimo”.

Ha poi aggiunto: “Preferivo che fosse un successo straordinario? Certo, mi sarebbe piaciuto. E sarebbe piaciuto al mio ego e a tutti quanti. Ma sono così felice che il film di cui stiamo parlando abbia l’aspetto che ha”.

Anche con un’ottima tenuta, il botteghino potrebbe non rivelarsi sufficiente per permettere alla produzione di andare in pareggio, perciò in questo senso lo streaming potrebbe rivelarsi significativo

“Il potenziale in streaming è enorme per questa saga” ha commentato l’analista del botteghino di Comscore, Paul Dergarabedian. “Horizon fa gola al pubblico più anziano, che sguazza in questo tipo di film“.

Il destino del terzo film, al momento in pausa, e del quarto capitolo di Horizon non è chiaro visto che i due sequel non rientrano nell’accordo dell’attore con la Warner Bros. Costner ha girato solo alcuni giorni per il terzo capitolo e tornerà sul set ad agosto anche se a maggio aveva detto che avrebbe avuto bisogno di altri finanziatori.

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 sarà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate