Horizon: An American Saga - Capitolo 1

Durante gli impegni stampa per la prima parte di Horizon, Sam Worthing ha spiegato che, nonostante un cast molto nutrito, il personaggio principale del film di Kevin Costner non è una persona in carne e ossa bensì… una città.

Ecco le parole dell’attore:

Il protagonista principale di questa storia è una città. E la storia parla di questa città che viene costruita a partire da un palo nel terreno che sconvolge tutte queste formiche, fino ad arrivare a come sarà in futuro con i treni a vapore e i saloon. Noi siamo solo il colore, i personaggi che danno forma a questo protagonista principale. È interessante vedere quell’evoluzione, con ogni set che diventa sempre più grande e audace man mano che la storia progredisce.

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 arriverà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

