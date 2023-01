Hot Wheels: trovati i nuovi sceneggiatori del film Warner Bros. prodotto da J.J. Abrams

L’anno scorso abbiamo appreso alcune novità sul film di Hot Wheels che era tornano in carreggiata con il coinvolgimento di J.J. Abrams che avrebbe prodotto il progetto per la Mattel Films e la Warner Bros. attraverso la sua casa di produzione Bad Robot.

Nel 2020 erano stati ingaggiati gli sceneggiatori Neil Widener e Gavin James, ma Deadline riporta in esclusiva che intanto c’è stato un cambio di programma visto che i nuovi sceneggiatori a occuparsi del progetto saranno Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson.

I due sono sceneggiatori in ascesa: hanno venduto il loro script sci-fi Endurance a Netflix, che ha affidato il progetto alla produzione di Simon Kinberg; stanno scrivendo The Fall per la Amblin e hanno inoltre scritto una sceneggiatura finita nella Black List del 2017 incentrata su David Prowse, il bodybuilder dietro la maschina di Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars.

Quello delle Hot Wheels è uno dei brand della Mattel più popolari del mondo con più di cinque miliardi di pezzi venduti complessivamente dall’anno dell’introduzione sul mercato avvenuta nel 1968. La multinazionale del giocattolo produce 9 milioni di esemplari alla settimana e ne vende dieci pezzi ogni secondo.

