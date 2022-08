Hunger Games: nuovi dettagli sul prequel, il regista preannuncia riferimenti ai film con Jennifer Lawrence

Ieri Vanity Fair ha pubblicato la prima foto ufficiale di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games nei cinema del nostro paese a novembre 2023.

All’interno dello speciale sono disponibili alcuni dettagli sulla pellicola, tra cui il fatto che il film sarà “una storia d’amore“, come dichiarato dal regista Francis Lawrence. “Parliamo di un tipo di storia d’amore ambientata in un tipo diverso di mondo in un’epica diversa. Una storia d’amore molto intima“.

Il giovane presidente Snow, interpretato nei film di Hunger Games da Donald Sutherland e qui da Tom Blyth, verrà ritratto come un ambizioso studente liceale, come raccontato dalla produttrice Nina Jacobson:

Parliamo di un giovane uomo che cerca di farsi strada nel mondo, ma al contempo fa delle scelte che lasciano presagire l’uomo che diventerà.

Il film sarà ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence. La pellicola ci mostrerà Snow e i suoi contemporanei che fanno ancora i conti con le conseguenze dei “giorni bui”, le guerre che condussero agli Hunger Games.

Il film sarà completamente diverso stilisticamente, sia in termini di personaggi, che di punti di vista e comparto visivo, come sottolineato dallo scenografo Uli Hanisch (La regina degli scacchi), incaricato di realizzare una “nuova versione” della nazione distopica:

Abbiamo avuto modo di rivisitare il Distretto 12 e rifare anche tutta la Capitale, oltre a un’arena tutta nuova.

I fan avranno in generale pane per i loro denti, stando al regista:

Si scopriranno molte cose di Snow, sulla storia dei Giochi, sulla storia della musica e dell’origine di canzoni come quella dell’Albero degli impiccati.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023, le riprese sono in corso.

Cosa ne pensate e quanto attendete il prequel di Hunger Games?

