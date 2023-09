Ho apprezzato lavorare questa serie di film perché le storie sono fantastiche, la cosa più gratificante è che riguardano effettivamente qualcosa. Suzanne [Collins, l’autrice] parte sempre da una base tematica, e infatti i film originali trattavano delle conseguenze della guerra, mentre [il prequel] dello stato di natura. È questo che li rende così ricchi e non superficiali, ed è questo il motivo per cui non invecchiano.

Se Suzanne dovesse avere un’altra idea tematica adatta al mondo di Panem, che si tratti di nuovi personaggi o di personaggi noti come Finnick, Haymitch, sarei davvero interessato a farne parte. Ma non mi interessa dire semplicemente: “Voglio raccontare i giochi di Finnick”, è un personaggio fantastico, ma quali sono i temi che rendono la sua storia rilevante e degna di essere raccontata?