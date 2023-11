Durante una conferenza stampa virtuale di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, atteso prequel della saga basato sul romanzo omonimo di Suzanne Collins, Rachel Zegler ha parlato della creazione del suo personaggio.

L’attrice ha spiegato di non aver preso ispirazione da Jennifer Lawrence per la sua interpretazione:

Se sei un attore, guardare l’interpretazione di Jennifer nella trilogia originale è come assistere a una masterclass di recitazione. Quando è stato il momento di interpretare Lucy Gray, non mi è sembrato di doverla studiare, […] è un personaggio diverso che vive in una Panem diversa. Lucy Gray è un’adolescente distrutta dalla guerra a cui è stato strappato tutto. […] Ma è molto persuasiva con le sue esibizioni ed è bravissima a far stare il pubblico dalla sua parte.