Durante gli impegni stampa di The Falcon and the Winter Soldier,ha avuto anche modo di raccontare un aneddoto collegato a, pellicola che, nel titolo, cita espressamente il suo personaggio, ovvero il Soldato d’Inverno.

Sebastian Stan, lo ricordiamo per sicurezza, era già apparso nei panni di Bucky Barnes nel primo film dedicato a Cap e, in una scena particolarmente concitata, il suo personaggio sembrava morire. Sembrava, appunto. Chi aveva già dimestichezza con i fumetti della Casa delle Idee sapeva bene che, prima o poi, il Winter Soldier sarebbe tornato.

In un’intervista rilasciata a BBC1 (eccola su YouTube) l’attore ha raccontato di aver appreso del suo ritorno grazie al messaggio di un amico che, seguendo il Comic-Con di San Diego, aveva visto l’annuncio di Captain America: The Winter Soldier fatto dai Marvel Studios:

Se non ricordo male, dovrei aver appreso del film grazie a un mio amico che mi aveva scritto dal Comic-Con “Ehi, hanno appena annunciato il sequel e c’è il tuo nome nel titolo”. Risposi qualcosa tipo “Oh, bene. Significa che ci sarò anche io?”. È di sicuro una maniera molto interessante di scoprire che prenderai parte al blockbuster di un grande studio.

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.

Diretto da Joe e Anthony Russo, il film vede nel cast, oltre a Chris Evans, anche Emily VanCamp, Anthony Mackie nei panni di Falco e Frank Grillo in quelli di Crossbones. Rivedremo anche Samuel L. Jackson, Toby Jones, Scarlett Johansson e Cobie Smulders, assieme a Sebastian Stan e Robert Redford.

Il film è uscito il 26 marzo 2014 in Italia.

Vi ricordiamo che ogni sabato mattina, alle ore 12, commenteremo su Twitch la nuova puntata di The Falcon and the Winter Soldier in una live ricca di spoiler.