Anche quest’anno l’amato regista e sceneggiatore(Pink Flamingos, Cry Baby, Grasso è bello e La Signora Ammazzatutti) ha stilato la sua personale classifica dei suoi film preferiti: pubblicata su Art Forum , la sua top 10 del 2021 è ricca di pellicole indipendenti (arthouse o meno), e senza dubbio è poco convenzionale.

Il suo film preferito in assoluto è Annette di Leos Carax, musical con Adam Driver e Marion Cotillard che ha diviso la critica e che lui definisce “un musical con gli Sparks Brothers folle, sopra le righe e fortunatamente libertino su un artista performativo macho e infuriato, la sua fidanzata diva dell’opera e loro figlia, che per qualche motivo è nata sotto forma di pupazzo. Vedetelo in modo che nessuno possa rovinarvi questo assurdo capolavoro. Ah sì: è veramente lungo”.

Al terzo posto c’è Vortex di Gaspar Noé, “il suo film più umano e meno ironico, anche se inquietantemente claustrofobico, un dramma deprimente sulla morte girato in split-screen Duo-Vision, quindi preparatevi al doppio del potere disturbante dei suoi trucchi cinemartografici”.

Il film più “stupidamente artistico dell’anno” è al sesto posto, ed è Mandibules di Quentin Dupieux, mentre si fa notare al decimo posto nientemeno che The Onania Club, il ritorno di Tom Six, regista di The Human Centipede (!). Waters afferma di averlo inserito nella sua top-ten al posto di Madres Paralelas di Pedro Almodovar, perché “è un film che non è ancora uscito, è ripugnante e tutti probabilmente lo odieranno. Tutto quello che posso dire è che il film fa esattamente quello che promette. Probabilmente non sarete mai più in grado di rivederlo, e forse è un bene”.

Ecco la sua top-ten:

